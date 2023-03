De overnamestrategie van Authentic Brands Group: Een blik op de afgelopen vijf jaar

De Amerikaanse Authentic Brands Group wordt een steeds grotere speler in de mode-industrie, mede dankzij de diverse overnames die het de afgelopen jaren heeft gedaan. De groep lijkt een buy-and-build strategie na te jagen en heeft inmiddels al ruim 40 merken in het portfolio. Mocht u de draad zijn kwijt geraakt over alle recente overnames, FashionUnited zet ze voor u op een rij.

Op dit moment gaan er in de media onbevestigde berichten rond dat Authentic Brands Group zowel het Britse schoenenmerk Hunter op het oog heeft als modegroep Boardriders. Echter lijken deze deals nog niet rond te zijn, en zoals velen weten - totdat het zwart op wit staat, kan het nog alle kanten op gaan.

2022: Ted Baker

De meest recente bevestigde deal is de overname van Ted Baker. Door middel van dochterbedrijf ABG-Robin Bidco verwerft de Amerikaanse groep het Britse merk voor 211 miljoen pond, zo’n 249 miljoen euro.

Het bod komt pas in augustus 2022, terwijl het balletje voor een overname van Ted Baker Plc al in maart 2022 begint te rollen. Op dat moment wordt duidelijk dat Sycamore Partners Management L.P. een overnamebod wil doen op Ted Baker. Niet veel later blijkt dat Ted Baker Plc niet één maar twee biedingen van de partij had afgeslagen. Omdat er interesse werd getoond in Ted Baker door meer bedrijven, besluit het merk een formeel verkoopproces te starten. Authentic Brands Group komt na maanden als winnaar uit te bus.

Onder Authentic Brands Group is het de bedoeling dat Ted Baker wordt geherstructueerd zodat de potentie van het merk ‘wordt gemaximaliseerd’. ABG ziet kansen voor Ted Baker in Noord-Amerika en wil de groei van het merk versnellen wereldwijd.

2021: Reebok

Een jaar eerder, in augustus 2021, blijkt dat Authentic Brands Group het merk Reebok overneemt van Adidas AG. ABG telt maar liefst 2,1 miljard euro neer voor het merk. Reebok is op dat moment het zorgenkind van Adidas.

“We geloven dat Reebok met deze verandering van eigenaar goed gepositioneerd is voor succes op de lange termijn. Bij Adidas zullen we ons blijven focussen op de uitvoering van onze ‘Own the Game’ strategie die ervoor zal zorgen dat we kunnen groeien in een aantrekkelijke markt, marktaandeel kunnen vergroten en duurzame waarde kunnen creëren voor alle belanghebbenden,” aldus Kasper Rorsted, CEO van Adidas AG, destijds over de overname.

2021: Heritage-tak van PVH Corp.

In juni 2021 krijgt Authentic Brands Group meteen een groot aantal merken in handen. PVH Corp. wil zich focussen op de merken Calvin Klein en Tommy Hilfiger en verkoopt daarom de tak ‘heritage brands’ aan ABG. Het gaat hier om de merken Arrow, Izod, Van Heusen en Geoffrey Beene.

Ook deze overname heeft een prijskaartje. ABG betaalt 220 miljoen dollar, zo’n 183,8 miljoen euro voor de tak.

2021: Eddie Bauer

2021 is een groot jaar als het aankomt op overnames voor Authentic Brands Group. In mei 2021 neemt het in samenwerking met Sparc Group, LLC het outdoor merk Eddie Bauer over. ABG wordt de eigenaar van al het intellectuele eigendom van het merk en Sparc wordt de eigenaar van de kern operationele activiteiten van het merk, zo blijkt uit het persbericht destijds. Sparc valt gedeeltelijk onder ABG.

“Eddie Bauer heeft een geschiedenis van ruim 100 jaar en is ongeëvenaard in de outdoor wereld,” aldus Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van ABG, in het persbericht uit 2021. “De kansen in de wereldwijde outdoormarkt zijn exponentieel toegenomen het afgelopen jaar en we zijn klaar om een vliegende start te maken en dit merk naar nieuwe hoogtes te brengen in samenwerking met Sparc [...]”

Hoeveel Authentic Brands Group moet betalen voor de gezamenlijke overname, is niet bekend.

2020: Brooks Brothers

Authentic Brands Group werkt in 2020 ook al samen met Sparc Group, LLC voor een overname. Samen nemen de twee het merk Brooks Brothers over. Over een overnamesom worden geen uitspraken gedaan.

Brooks Brothers heeft een lange geschiedenis en erfgoed. Het merk werd ruim twee eeuwen geleden opgericht en heeft een klassieke stijl. “Brooks Brothers heeft een geweldige geschiedenis en een kracht die blijft onder diverse generatie van trouwe klanten,” aldus Jamie Salter, oprichter, voorzitter en CEO van ABG, in het persbericht destijds. “Samen met Sparc zullen we verder bouwen op het erfgoed van het merk en zullen we kijken naar het uitbreiden van het assortiment en het bereiken van een bredere doelgroep door middel van een wereldwijd netwerk van winkels en partners.”

2020: Lucky

Maar enkele dagen voordat de overname van Brooks Brothers bekend wordt, kondigt ABG al een overname aan van het denim merk Lucky. Ook hier werkt de groep weer samen met Sparc.

2020: Forever21

Modemerk Forever 21 valt in 2020 in handen van de Authentic Brands Group, Simon Property Group en Brookfield Property Partners. ABG krijgt in totaal 37,5 procent in handen. Opnieuw is een overnameprijs niet bekend. Voor ABG is de overname van Forever21 een manier om het portfolio verder te diversifizieren, zo blijkt uit het persbericht.

Op het moment van de overname is Forever21 al meerdere maanden aan het kwakkelen. Zo heeft het bedrijf een chapter 11 procedure aangevraagd. Dit is een speciale procedure in de Verenigde Staten die lijkt op het Nederlandse uitstel van betaling, maar in tegenstelling tot in Nederland, leidt een chapter 11 procedure vaak tot een succesvolle herstructurering, of een verkoop. In Nederland wordt uitstel van betaling nog wel eens gezien als het voorportaal van een faillissement.

Een maand voordat de deal bekend wordt gemaakt, maakt Forever21 al bekend dat het een verkoop overweegt.

ABG geeft aan dat het ‘nieuw leven’ in Forever 21 wil blazen. Een focus blijft liggen op trendy ontwerp dat snel op de markt gebracht kan worden. Ook onderstreept Authentic Brands Group dat het wil werken naar een duurzamere productieketen voor het merk. “De strategie zal focussen op het verbinden met Gen Z publiek door het introduceren van vernieuwende creatieve digitale campagnes en invloedrijke samenwerkingen,” aldus het bedrijf in het persbericht.

2019: Barneys

Iconisch Amerikaans warenhuis Barneys komt in 2019 in moeilijkheden. Het bedrijf gaat failliet en uiteindelijk neemt Authentic Brands Group de activa van Barneys over. Het verwerft het intellectuele eigendomsrecht van de merknaam en het grootste gedeelte van het inventaris van Barneys.

Voor ABG is het een manier om de luxe voetafdruk in het portfolio uit te breiden en een positie te verankeren in hedendaagse mode, aldus het persbericht uit 2019.

2018: Nine West en Bandolino

Authentic Brands Group neemt in 2018 onder andere Nine West en Bandolino over van Nine West Holdings, Inc. De merken waren hiervoor al in een chapter 11 procedure terechtgekomen. Zoals eerder in dit artikel al werd genoemd is dit een speciale procedure in de Verenigde Staten die lijkt op het Nederlandse uitstel van betaling, maar in tegenstelling tot in Nederland, leidt een chapter 11 procedure vaak tot een succesvolle herstructurering, of een verkoop. In Nederland wordt uitstel van betaling nog wel eens gezien als het voorportaal van een faillissement.

Onder leiding van ABG moeten zowel Nine West als Bandolino nieuw terrein gaan verkennen: sportswear, outerwear, swimwear, ondergoed, parfum, slaapmode en home. Ook het uitbreiden naar meer landen staat op de agenda.

2018: Nautica

Aan het begin van 2018 neemt Authentic Brands Group het merk Nautica over van VF Corp. “Het Nautica merk is een iconisch, wereldwijd bekend merk en Authentic Brands Group is de ideale eigenaar om de volgende fase van groei en succes te leiden,” aldus Steve Rendle, CEO van VF Corp. destijds in het persbericht.

Welk merk is de volgende voor Authentic Brands Group?

Wie goed kijkt naar de overnames van Authentic Brands Group ziet dat de Amerikaanse groep al ruim vijf jaar bezig is het portfolio zo divers mogelijk te maken. Van heritage merken, tot merken in het luxe spectrum. Ook worden de merken die ABG overneemt steeds groter, dus het is goed mogelijk dat de groep nog andere spelers op het oog heeft. Wie dit zal zijn en hoe het portfolio verder groeit van het Amerikaanse bedrijf, blijft de vraag.

Authentic Brands Group heeft volgens de eigen website inmiddels ruim 40 merken in het portfolio, 355.000 verkooppunten, 9,800 eigen winkels en een omzet van 24.5 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op 23 miljard euro. Een modegroep om rekening mee te houden dus.