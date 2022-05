‘Authentic Brands Group naar verluidt koploper in verkoopproces Ted Baker Plc’

Modegroep Authentic Brands Group is naar verluidt de koploper in de race om Ted Baker plc, zo meldt onder andere FashionNetwork. Ted Baker Plc startte eerder dit jaar een formeel verkoopproces en kondigde recent aan dat het verder ging met één partij, maar noemde destijds geen namen.

In april kwamen al berichten naar buiten dat Authentic Brands Group (ABG) overwoog een bod te doen op Ted Baker. In 2021 was de groep eveneens al op overnamepad en nam het de ‘heritage brands’ tak van PVH over en kocht het Reebok van Adidas AG. In de jaren daarvoor werd het ook al (mede) eigenaar van modemerk Forever 21 en retailer Barneys New York.

Het balletje begon in maart te rollen toen duidelijk werd dat Sycamore Partners Management L.P. een overnamebod overwoog voor Ted Baker Plc. Niet veel later bleek dat Ted Baker Plc niet één maar twee biedingen had afgeslagen. Mede dankzij de interesse die werd getoond in Ted Baker Plc door diverse partijen besloot het Britse bedrijf een formeel verkoopproces te starten. Recent werd duidelijk dat Sycamore Partners Management L.P. niet meer deelnam aan het formeel verkoopproces. Of Ted Baker Plc uiteindelijk wordt verkocht en aan welke partij is onduidelijk.