Authentic Brands Group neemt Champion over, transactiewaarde geschat op 1,2 miljard dollar

Authentic Brands Group (ABG) neemt het sportmerk Champion over van HanesBrands. Dit hebben zowel Authentic Brands Group als HanesBrands laten weten in een persbericht. Beide bedrijven zijn tot een definitieve overeenkomst gekomen omtrent intellectuele eigendom en de wereldwijde bedrijfsmiddelen van Champion. HanesBrands schat de transactiewaarde op 1,2 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 1,1 miljard euro).

De overname van Champion moet eerst nog goedkeuring krijgen van een toezichthouder. Naar verwachting zal het in de tweede helft van 2024 worden afgerond.

Bill Simon, voorzitter van de Raad van Bestuur bij HanesBrands deelt: “Na een grondige evaluatie van de opties voor de wereldwijde Champion-activiteiten met de steun van onze financiële en juridische adviseurs, zijn we blij dat we deze overeenkomst hebben bereikt met Authentic Brands Group waarvan wij geloven dat het de waarde voor Champion maximaliseert en HanesBrands het beste positioneert voor succes op de lange termijn.”

Authentic Brands Group voegt Champion toe aan merkenportfolio

Amerikaanse groep Authentic Brands Group heeft de afgelopen jaren al veel merken overgenomen. Zo kocht het onder andere Ted Baker, Rockport, Boardriders, Hunter, Vince, Forever 21 en Reebok. Authentic benadrukt dat de succesvolle overname van Reebok in 2022 - dat naar eigen zeggen een 'sport momentum' opleverde - een “draaiboek is om een soortgelijke prestatie te leveren met Champion.”

Nick Woodhouse, President en Chief Brand Officer van Authentic deelt: “Met een groot bereik, een gedifferentieerde kanaalstrategie en een uitgebalanceerde kracht in de dames- en herenactiviteiten, heeft Champion de sportcultuur diepgaand beïnvloed."

Jamie Salter, voorzitter en Chief Executive Officer van Authentic deelt over de overname van Champion: “We zijn verheugd om Champion over te nemen, een merk dat onze pioniersgeest deelt. De afgelopen jaren is Authentic door de toevoeging van nieuwe merken en de uitbreiding van live-evenementen uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van sport- en entertainmentlicenties. Door Champion erbij te betrekken breiden we onze positie in deze sector verder uit.”