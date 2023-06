Authentic Brands Group neemt schoenenmerk Hunter over

Authentic Brands Group neemt het Britse schoenenmerk Hunter over, dat meldt Authentic Brands Group in een persbericht. In maart van dit jaar suggereerde Sky News al over een mogelijke overname. Deze blijkt nu officieel rond te zijn.

Door deze nieuwe samenwerking met Authentic Brands Group (ABG) wordt Batra Hunters belangrijkste licentiehouder in het Verenigd Koninkrijk en continentaal Europa. Batra zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen en ontwikkelen van Hunter schoeisel, kleding en accessoires en de exploitatie van Hunters merkwinkels, groothandelsdistributie en e-commerce in deze gebieden, zo staat in het persbericht uitgelegd.

ABG tekende daarnaast een overeenkomst met Amerikaanse partner Marc Fisher Footwear. Het full-service schoenenbedrijf wordt hiermee de belangrijkste schoenenpartner voor Hunter in de Verenigde Staten en neemt het ontwerp, de groothandel en de e-commerce activiteiten van het merk in het gebied op zich.

Strategie Authentic Brands Group: Focus op merken van buiten de Verenigde Staten

Het overnemen van Hunter ondersteunt ABG’s strategie om haar portfolio te diversifiëren met merken die van buiten de Verenigde Staten komen, zo meldt ABG.

“[ABG] zal haar wereldwijde netwerk van categorie-experts en de beste operationele partners inzetten om de wereldwijde expansie van Hunter te versnellen in de Verenigde Staten en Canada, Latijns-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, evenals op belangrijke markten in Azië en de Pacific. Aanvullende merkpartners zullen naar verwachting in de komende maanden worden aangekondigd.”

Het verkoopproces van Hunter volgde nadat Hunter naar verluidt 7 miljoen pond in financiering van aandeelhouders en andere partijen veilig stelde om het bedrijf te redden. Hunter werd in 2020 al eens gered met een kapitaalinjectie van 16,5 miljoen pond. Het merk had te maken met lagere omzetten die verergerden tijdens de pandemie.

Het bedrag waarvoor Hunter door ABG is overgenomen is niet toegelicht.