‘Authentic Brands Group weer op overnamepad: Heeft oog op schoenenmerk Hunter’

Authentic Brands Group is naar verluidt weer op overnamepad, zo meldt Sky News. De Amerikaanse groep zou Brits schoenenmerk Hunter op het oog hebben. Authentic Brands Group nam recentelijk Reebok, Izod, van Heusen, Arrow, Geoffrey Beene en Ted Baker al over.

Sky News meldt dat ABG belangstelling heeft getoond voor een mogelijke overname van Hunter, maar het is momenteel onduidelijk hoe serieus deze interesse is. Het verkoopproces van Hunter, dat geleid wordt door AlixPartners, volgt nadat Hunter naar verluidt 7 miljoen pond in financiering heeft veiliggesteld van aandeelhouders en andere partijen om het bedrijf te redden. Op dit moment is het gros van de aandelen van Hunter in het bezit van Pall Mall Legacy, Pentland Group en Searchlight Capital Partners.

Hunter werd in 2020 al eens gered met een kapitaalinjectie van 16,5 miljoen pond. Het merk had te maken met lagere omzetten die werden verergerd door de pandemie.