Authentic Brands Group reorganiseert Europese activiteiten van Ted Baker

Authentic Brands Group zet een streep door de samenwerking met de toonaangevende retailoperator AARC. De retailoperator was verantwoordelijk voor de exploitatie van Ted Baker-winkels en het e-commerceplatform van het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa, zo meldt Authentic Brands Group in een statement aan FashionUnited.

Authentic Brands Group verstrekte een kortetermijnlening aan AARC om het bedrijf door ‘recent financiële moeilijkheden’ heen te helpen. Echter is het bedrijf er niet in geslaagd om de beloofde financiering in het bedrijf te injecteren, zo meldt Authentic Brands Group. Bovendien heeft het zijn financiële verplichtingen niet voldaan.

“Als een belangrijke eerste stap om het merk en onze financiële investering te beschermen, hebben we gebruikgemaakt van de rechten onder onze lening om AARC als aandeelhouder te verwijderen”, luidt het statement. “In plaats daarvan is een nieuw onafhankelijk bestuur aangesteld om de activiteiten te leiden. Het nieuwe bestuur zal in overleg met Autentic en andere belanghebbenden alle opties onderzoeken om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. We zullen gebruikmaken van onze uitgebreide ervaring als eigenaar van vijftig merken en met meer dan 1.600 partners om onze belangen te behartigen.”

Authentic Brands Group benadrukt er alles aan te doen om het merk Ted Baker te blijven ondersteunen. “Ondanks de problemen in het Verenigd Koninkrijk en Europa blijven we betrokken bij Ted Baker en hebben we vertrouwen in het succes van het merk op de lange termijn onder leiding van Authentic.”