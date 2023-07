Authentic Brands Group schrapt 200 banen bij Ted Baker

Er verdwijnen zo’n tweehonderd banen op het hoofdkantoor van Ted Baker, meldt Drapers. Het nieuwsmedium heeft vernomen dat in juni zo’n tweehonderd functies op het hoofdkantoor zijn geschrapt op diverse afdelingen, zoals inkoop, finance, productie en schoenen.

De ontslagen vallen nadat Authentic Brands Group in april partnerschappen aanging voor Ted Baker om het merk sterker op de kaart te zetten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Zo tekende Authentic Brands Group de contracten met PDS en AARC.

AARC is sindsdien verantwoordelijk voor de exploitatie van de ruim 120 winkels en concessies van Ted Baker en de website. Het bedrijf is een ‘toonaangevende retailoperator’ in elf landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

PDS is een ‘wereldleider’ in design-led fashion sourcing en een productieplatform. Dit bedrijf is nu een belangrijke licentiehouder en operationele partner van Ted Baker. PDS fungeert, via een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, als wereldwijde hub voor de nieuwe opgerichte Ted Baker Design Group (TDG) en neemt de ontwerp- en merchandisingfuncties van Ted Baker over.