Authentic Brands Group sluit partnerschap met Aldo Group voor Ted Baker

Het Amerikaanse bedrijf, Authentic Brands Group, benoemt Aldo Group tot partner van Ted Baker wat betreft het schoenen-, tassen-, en kleine lederwarensegment, zo maakt Authentic Brands Group bekend in een persbericht. Aldo Group neemt het ontwerp, de productie en de distributie via wholesale en directe kanalen in het Verenigd Koninkrijk en Canada op zich.

Aldo Group wordt gezien als een toonaangevende moderetailer en groothandelaar. “Ze brengen ongeëvenaarde expertise in schoenen en handtassen, en we zijn ervan overtuigd dat Ted Baker via dit partnerschap het deskundige ontwerp en de hoogwaardige producten zal blijven leveren waar het merk bekend en geliefd om is”, aldus Jarrod Weber, Group President Lifestyle, Chief Brand Officer, bij Authentic Brands Group, in het persbericht.

De samenwerking zal voor het eerst te zien zijn in de collectie voor lente/zomer 2024. Aldo Group zal daarvoor nauw samenwerken met het ontwerpteam van Ted Baker dat in Londen is gevestigd.

Een week geleden sloot Authentic Brands Group ook al twee ‘langdurige, strategische partnerschappen’ voor Ted Baker om het merk sterker op de kaart te zetten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Zo werd PDS een belangrijke licentiehouder en operationeel partner van het Britse merk, en werd AARC verantwoordelijk voor de exploitatie van de ruim 120 winkels en concessies van Ted Baker en de website.