Authentic Brands Group zet Ted Baker sterker op de kaart in het Verenigd Koninkrijk en Europa met twee nieuwe partnerschappen

Het Amerikaanse Authentic Brands Group (ABG) tekent twee ‘langdurige, strategische partnerschappen' voor Ted Baker om het merk sterker op de kaart te zetten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Authentic Brands Group tekent de contracten met PDS en AARC.

PDS is een wereldleider in design-led fashion sourcing en een productieplatform. Dit bedrijf wordt een belangrijke licentiehouder en operationele partner van Ted Baker. PDS fungeert, via een dochteronderneming in het Verenigd Koninkrijk, als wereldwijde hub voor de nieuw opgerichte Ted Baker Design Group (TDG) en neemt de ontwerp- en merchandisingfuncties van Ted Baker over.

Ted Baker Design Group wordt verantwoordelijk voor alle ontwerp-, ontwikkelings- en productinnovatiediensten aan partners over de hele wereld. Distributiepartners van het modemerk kopen het merk in bij TDG dat ook de groothandel in banen zal leiden in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

Om het nieuwe Ted Baker-model te versterken en de aanwezigheid van het merk in het Verenigd Koninkrijk en Europa te behouden, sluit Authentic Brands Group ook een partnerschap met AARC voor de exploitatie van de ruim 120 winkels en concessies van Ted Baker en de website. AARC is een toonaangevende retailoperator in elf landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

In maart sloot Authentic Brands Group een partnerschap met OSL, een Amerikaans platform voor klantenwerving, om het Britse modemerk beter op de kaart te zetten in Noord-Amerika.