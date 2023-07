Authentic Brands Group voegt schoenenmerk Rockport toe aan portfolio

Authentic Brands Group voegt Rockport, een gerenommeerd schoenenmerk, toe aan zijn merkenportfolio, nadat de United States Bankruptcy Court voor het District of Delaware de verkooptransactie goedkeurde, zo meldt Authentic Brands Group in een persbericht.

Authentic Brands Group wil zijn expertise op het gebied van merkontwikkeling en strategische partnerschappen inzetten om het Rockport ‘naar nieuwe hoogten te stuwen en haar volledige potentieel te ontsluiten’, zo staat in het persbericht.

Jamie Salter, oprichter, voorzitter en Chief Executive Officer van Authentic Brands Group, meldt dat het merk een goede aanvulling is op het portfolio met mogelijkheden voor categorie-uitbreiding naar kleding, accessoires, bovenkleding, reizen en meer. “Er is een aanzienlijke markt die kan worden aangesproken, wat mogelijkheden biedt voor het merk om uit te groeien tot een volledig lifestyle-aanbod met een focus op innovatie en comfort.”

Rockport wordt gezien als een pionier in de schoenindustrie en wordt geprezen als een van de eerste merken die atletische zolen in nette schoenen stopte.

Daarnaast tekende Authentic Brands Group een licentieovereenkomst voor de lange termijn met de belangrijkste partner, Marc Fisher Footwear, een toonaangevend full-service fashion schoenenbedrijf en de Amerikaanse partner voor Nine West, Hunter Boots en Bandolino. Marc Fisher wordt de belangrijkste partner voor Rockport in de Verenigde Staten en neemt het schoenontwerp, de wholesale en de e-commerce activiteiten van het merk over.

Rockport is verkrijgbaar in meer dan zestig landen. Authentic Brands Group zal naar verwachting de komende maanden aanvullende partners aankondigen en gebruik maken van haar eigen platform, expertise en wereldwijde netwerk om het merk uit te breiden, aldus het persbericht.