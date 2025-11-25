Authentic schakelt Orbico Group in voor Europese uitbreiding Dockers

Dockers staat aan de vooravond van een Europese expansie onder leiding van Orbico Group. Het merkdistributiebedrijf is door moederbedrijf Authentic Brands Group aangesteld voor het toezicht op de langetermijngroeistrategie van het Amerikaanse merk.

De overeenkomst omvat het toezicht door Orbico op distributie, productie en ontwerp binnen belangrijke categorieën. Dit betreft onder meer sportkleding, activewear, sokken en beenmode, lifestyle- en prestatieschoenen, bovenkleding, tassen en zwemkleding voor dames en heren.

Authentic, dat Dockers eerder dit jaar overnam van Levi’s, richt zich op belangrijke markten in Europa zoals Italië, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Het doel is naast groei ook de vergroting van de aantrekkingskracht en uitbreiding van het assortiment in de regio. Dit meldt Henry Stupp, president lifestyle & entertainment EMEAI bij Authentic.

Stupp zegt in een verklaring: “De samenwerking met Orbico stelt ons in staat Dockers naar een belangrijke markt te brengen met behoud van het authentieke erfgoed van het merk. Dit partnerschap bouwt voort op de gevestigde relatie van Authentic met Orbico, na onze succesvolle samenwerking voor het merk Champion in de EMEA-regio.”

Authentic nam Dockers eerder dit jaar over in een deal met een initiële waarde van 311 miljoen dollar. Levi’s koos voor de verkoop als onderdeel van een strategie met focus op de kernportefeuille. Voor Authentic betekent de overname een uitbreiding van de reeds omvangrijke portefeuille, bestaande uit vijftig wereldwijde merken.