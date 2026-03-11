B Fashion Brands viert 30 jaar en bouwt verder aan een internationaal merkenportfolio

Het Nederlandse modebedrijf B Fashion Brands bestaat 30 jaar en ontwikkelt zich steeds nadrukkelijker tot een internationaal merkenhuis. Met labels als Yest, Yest Curve, Base Level, Ivy Beau, Colletta en Benk bedient het bedrijf het midden- en hogere segment van de modemarkt. Vanuit Nederland worden de collecties verkocht bij retailers in heel Europa, maar ook in markten als Canada en Australië.

In een sector waar trends en marktomstandigheden voortdurend veranderen, is drie decennia continuïteit geen vanzelfsprekendheid. Voor B Fashion Brands vormt het jubileum daarom niet alleen een moment om terug te kijken, maar vooral een bevestiging van een duidelijke strategie: bouwen aan sterke merken, langdurige partnerships en een organisatie waarin betrouwbaarheid en structuur centraal staan.

Aan het roer staan operationeel directeur Reynoud Koster en commercieel directeur Kelly Ruiter, die samen de strategische koers van het bedrijf bepalen en de verdere groei van het merkenportfolio aansturen.

Een portfolio met duidelijke marktpositie

B Fashion Brands kiest bewust voor merken met een duidelijke identiteit en herkenbare doelgroep. Elk label binnen het portfolio vervult een eigen rol in de markt.

Yest staat voor vrouwelijke, toegankelijke mode zonder leeftijdsgrenzen. De collecties combineren comfortabele materialen met flatterende silhouetten en een eigentijdse uitstraling. Het merk richt zich op vrouwen die stijl en draagbaarheid willen combineren in hun dagelijkse garderobe.

Met Yest Curve wordt deze signatuur vertaald naar een gespecialiseerde curvy fit. Hier staan pasvorm, balans in het silhouet en modieuze ontwerpen centraal — afgestemd op een andere silhouetbehoefte, maar met dezelfde modische uitstraling.

Yest & Yest Curve. Credits: B Fashion Brands

Base Level en Base Level Curvy vormen het fundament van de garderobe. Deze labels focussen op continuïteit en kwaliteit: tijdloze essentials die seizoen na seizoen relevant blijven. Perfect zittende tops, comfortabele broeken en veelzijdige jurken bieden retailers een stabiele en commercieel sterke basis.

Base Level & Base Level Curvy Credits: B Fashion Brands

Ivy Beau voegt een modischer perspectief toe aan het portfolio. Moderne vrouwelijkheid, verfijnde details en veelzijdige stylingmogelijkheden zorgen voor collecties die aansluiten bij verschillende momenten in het leven van de consument.

Ivy Beau. Credits: B Fashion Brands

Met Colletta richt B Fashion Brands zich op het plussegment met een luxere uitstraling. Hoogwaardige materialen en krachtige silhouetten staan centraal — mode die zelfvertrouwen versterkt en zichtbaar mag zijn.

Colletta. Credits: B Fashion Brands

Ook in menswear is het bedrijf actief. Benk positioneert zich nadrukkelijk in het hogere segment en combineert hedendaagse snitten met comfortabele luxe basics. Het merk richt zich op mannen die kwaliteit, verfijning en functionaliteit willen samenbrengen in een moderne premium garderobe.

Benk. Credits: B Fashion Brands

Wat deze merken verbindt, is geen uniforme stijl, maar een gedeelde overtuiging: sterke positionering, consistente kwaliteit en commerciële relevantie vormen de basis voor duurzame groei.

Nuchter ondernemerschap als fundament

Achter het merkenportfolio staat een bedrijfscultuur die sterk geworteld is in nuchter Nederlands ondernemerschap. Geen grote woorden, maar duidelijke afspraken en betrouwbare uitvoering.

Binnen B Fashion Brands staat één principe centraal: doen wat je zegt. Die mentaliteit vertaalt zich naar heldere communicatie, persoonlijk contact met partners en een sterke focus op leverbetrouwbaarheid.

Retailers weten waar ze aan toe zijn. Orders worden zorgvuldig opgevolgd, afspraken worden nagekomen en collecties worden geleverd wanneer ze beloofd zijn. Juist die betrouwbaarheid vormt voor veel partners een belangrijke reden om langdurig met het bedrijf samen te werken.

Structuur en technologie als groeiversneller

Die betrouwbaarheid is geen toeval. Achter de schermen is B Fashion Brands sterk georganiseerd en vergaand geautomatiseerd. Retailpartners werken met een uitgebreide B2B-shop, waarmee collecties eenvoudig besteld en beheerd kunnen worden. Daarnaast wordt er intensief gewerkt met EDI- koppelingen, waardoor orderverwerking, logistiek en voorraadbeheer efficiënt en nauwkeurig verlopen.

Tegelijkertijd blijft persoonlijk contact een belangrijk onderdeel van de samenwerking. De combinatie van een efficiënte digitale infrastructuur en korte communicatielijnen maakt het mogelijk om internationaal te opereren zonder flexibiliteit te verliezen.

Waarom retailers kiezen voor B Fashion Brands

Voor veel retailpartners ligt de aantrekkingskracht van B Fashion Brands niet alleen in de merken zelf, maar vooral in de manier van samenwerken. Het bedrijf staat bekend om zijn duidelijke communicatie, persoonlijke benadering en betrouwbaarheid in levering — factoren die in de hedendaagse modeketen steeds belangrijker worden.

Retailers weten dat afspraken worden nagekomen en dat collecties worden geleverd zoals beloofd. In combinatie met een sterke digitale infrastructuur ontstaat een samenwerking die zowel efficiënt als persoonlijk blijft. Juist die balans tussen technologie, structuur en menselijk contact maakt B Fashion Brands voor veel partners een stabiele en aantrekkelijke speler in de internationale modemarkt.

Van jubileum naar internationale groei

Het 30-jarig jubileum markeert geen eindpunt, maar een volgende fase in de ontwikkeling van het bedrijf. Met een stevig fundament, een duidelijke merkstrategie en een groeiend internationaal netwerk kijkt B Fashion Brands nadrukkelijk vooruit.

De ambitie is helder: verder bouwen aan een sterk internationaal merkenhuis dat retailers ondersteunt met duidelijke concepten, betrouwbare leveringen en commercieel doordachte collecties.

In een markt waarin vertrouwen, structuur en onderscheidend vermogen steeds belangrijker worden, positioneert B Fashion Brands zich als een partner die niet alleen meebeweegt met de markt, maar actief bijdraagt aan duurzame groei van merken en retail.