B2B evenementenkalender houdt professionals op de hoogte van toonaangevende mode-evenementen

Elk jaar organiseren organisaties, federaties, scholen en merken in de mode-industrie een verscheidenheid aan evenementen, conferenties, tentoonstellingen en modeweken om de meest recente collecties, trends en zaken die de mode bepalen te tonen en te bespreken. Deze variëren van de komende Spring Summer 2024 collecties tot virtuele evenementen, zoals de Metaverse Fashion Week, en topontmoetingen voor de modehandel, gehouden door organisaties als Global Fashion Agenda en AAFA, om er maar een paar te noemen.

FashionUnited's Global Events Calendar helpt modeprofessionals en experts vooruit te plannen voor de komende B2B mode-evenementen en biedt hen een uitgebreid overzicht van de belangrijkste evenementen in de industrie. Meer dan 200.000 professionals maken momenteel gebruik van de Global Events Calendar, waarmee het is uitgegroeid tot hét platform om op de hoogte te blijven van de komende evenementen van het jaar. Met meer dan twee decennia van aanwezigheid in de branche, biedt FashionUnited de meest relevante informatie voor komende mode-evenementen, verzameld op één enkele en gemakkelijk toegankelijke plaats.

Als onafhankelijk internationaal B2B fashion netwerk verbindt FashionUnited maandelijks meer dan een miljoen fashion professionals met als doel de industrie efficiënter en transparanter te maken. Met de mogelijkheid om gemakkelijk informatie over meer dan 500 mode-evenementen op te vragen, kunnen modeprofessionals en -liefhebbers hun kennis van de branche vergroten. Dit helpt hen om de meest efficiënte en geïnformeerde beslissingen te nemen voor de komende seizoenen, of het nu gaat om in-person of virtuele evenementen.