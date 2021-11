B2B-marktplaats Faire haalt 400 miljoen dollar op voor verdere groei

Faire, de online B2B-marktplaats die kleine merken en retailers verbindt, heeft in een nieuwe investeringsronde 400 miljoen dollar (omgerekend 352 miljoen euro) opgehaald. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De totale waardering van het bedrijf komt daarmee op 12,4 miljard dollar (10,9 miljard euro).

De investeringsronde werd geleid door Durable Capital Partners LP, D1 Capital Partners en Dragoneer Investment Group. De laatste twee deden ook al aan eerdere investeringsrondes mee. Met het opgehaalde kapitaal wil Faire verder doorontwikkelen en nieuw ‘toptalent’ aannemen. Faire heeft nu circa zevenhonderd werknemers verspreid over tien kantoren in onder meer San Francisco, Los Angeles, New York, Londen, São Paulo en Amsterdam. Volgend jaar moet het aantal werknemers zijn verdubbeld, aldus het bedrijf.

Het bericht komt enkele maanden na de uitbreiding van Faire naar vijftien verschillende landen in Europa en naar het Verenigd Koninkrijk. Hier lijkt het Faire goed af te gaan: op basis van de eerste zes maanden voorspelde Faire een verkoopvolume van 150 miljoen dollar (132 miljoen euro) voor het hele jaar, een niveau dat in Noord-Amerika pas na drie jaar bereikt werd.

Momenteel zijn in totaal 300 duizend retailers uit Noord-Amerika en Europa en veertigduizend merken wereldwijd bij Faire aangesloten.

In juni kreeg Faire ook al een kapitaalinjectie van 260 miljoen dollar (228,8 miljoen euro). In totaal haalde het bedrijf sinds de start in 2017 circa 1 miljard dollar (880 miljoen euro) op.