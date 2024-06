Ba&sh behaalt B Corp-certificering

Het Franse modemerk Ba&sh heeft een B Corp-certificaat verkregen, zo meldt een persbericht. Het merk heeft de B Corp-certificering met 98 punten behaald.

Om een B Corp-certificaat te krijgen, wordt een merk getoetst op diverse pijlers van verduurzaming. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar arbeidsomstandigheden, milieu-impact, en heldere communicatie over de strategie en aanpak.

Het minimum om de B Corp-certificering te verkrijgen is 80 punten. Merken kunnen een maximumscore van 200 halen. Ter vergelijking: Patagonia, gezien als een van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van verduurzaming en sociale impact, heeft een score van 151,4. Modemerk Ganni behaalde twee jaar geleden een score van 90,6 en het Nederlandse merk Mud Jeans heeft een score van 124,7.

De B Corp-certificering “weerspiegelt de naleving door Ba&sh van de hoogste normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, wettelijke aansprakelijkheid en transparantie", aldus het persbericht. Ba&sh claimt vorig jaar zo’n 20.000 gebruikte artikelen te hebben gerecycled en streeft naar 50.000 in 2026. Verder zegt Ba&sh zijn CO2-uitstoot tussen 2021 en 2022 met 15 procent te hebben verminderd.

Het bedrijf streeft ernaar om tegen 2025 meer dan de helft van zijn productie naar buurlanden te transporteren, 100 procent van zijn verkooppunten van stroom te voorzien met hernieuwbare energie, en het gebruik van vluchten voor zakenreizen met een kwart te verminderen. Daarnaast wil het bedrijf drie van zijn boerderijen die wol produceren uit regeneratieve landbouw financieren om de biodiversiteit te beschermen. Dit moet tegen 2025 betrekking hebben op 30 procent van de wol die zij inkopen voor de collecties.

Recentelijk, tegen de zomer van 2024, wil Ba&sh dat 80 procent van de materialen die gebruikt worden in de collecties duurzaam gecertificeerd zijn, tegenover 66 procent in 2023. Het doel is om 100 procent duurzaam gecertificeerde materialen te bereiken in 2025. Het persbericht benadrukt het vorig jaar gelanceerde liefdadigheidsinitiatief Fund and Action, dat “vrouwen ondersteuning biedt op gebieden zoals ondernemerschap, gezondheid en onderwijs,” uitgebreid zal worden.

"Sinds we Ba&sh in 2003 hebben opgericht, hebben we nooit onze visie uit het oog verloren om kleding te creëren met een positieve mindset en een verlangen om het beter te doen. Het behalen van de officiële Ba&sh B Corp-certificering is een manier om ons aan deze belofte te houden,” aldus Barbara Boccara en Sharon Krief, medeoprichters van Ba&sh.

Pierre-Arnaud Grenade, CEO van Ba&sh, voegt hieraan toe: "Het behalen van deze B Corp-certificering is een belangrijke stap in de goede richting, maar het is zeker niet het einde van de reis; het verbindt ons voor de komende jaren."

Ba&sh wordt gezien als een van de weinige duurzame merken in het topsegment dat succes kent. Het merk lanceert 17 ‘drops’ per jaar. Het afgelopen jaar heeft het merk het aantal ‘drops’ aanzienlijk verminderd. Het merk heeft wereldwijd 320 winkels. In 2022 genereerde het merk een omzet van 300 miljoen. Het in 2003 opgerichte merk kreeg in 2022 een nieuwe meerderheidsaandeelhouder: het HLD-fonds.