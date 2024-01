Ba&sh lanceert tweedehands service in Europa

Het Franse modemerk Ba&sh, bekend van zijn boho-chic modecollecties, introduceert haar succesvolle tweedehands service nu ook in Europa. Dit meldt FashionNetwork. Nadat de dienst in februari van vorig jaar Noord-Amerika is gelanceerd, doet nu ook een groep Europese landen mee. Te weten: Duitsland, Spanje, België en Nederland.

"We zijn trots op de vooruitgang die we in een jaar hebben geboekt met ons tweedehandsinitiatief", zegt CEO Pierre-Arnaud Grenade in een verklaring. "2024 wordt het jaar van de winstgevendheid.” Volgens de CEO is Ba&sh is de tweedehands service een weerspiegeling van de toewijding aan duurzaamheid. Ook willen ze met het initiatief laten zien dat de waarde van hun kledingstukken tijdloos is.

Ba&sh heeft als doel 1,5 miljoen euro aan inkomsten behalen met de online tweedehands verkoop service in Europese landen. Daarnaast zal het merk vier pop-ups organiseren in Frankrijk en omstreken ter promotie van de dienst.

Sinds de start van het programma zijn er in totaal 20.294 producten geaccepteerd en 16.159 artikelen verkocht in Frankrijk, aldus FashionNetwork. Klanten kunnen hun kleding en accessoires in de winkel en op Ba&sh's gespecialiseerde tweedehandswebsite inleveren. 7 procent van deze artikelen werd verkocht in de Verenigde Staten via Archive Resale, hun Amerikaanse filiaal. Het Parijse bedrijf wijst op een productomloopsnelheid van 74 procent, met 4.522 items die online toegankelijk zijn.

Ba&sh groeide met 22 procent in 2022, een winst van meer dan 310 miljoen euro. Het merk is beschikbaar in meer dan 70 landen en wordt verkocht in meer dan 320 winkels. In mei van 2022 stelde ze een nieuwe meerderheidsaandeelhouder aan: het Franse investeringsfonds HLD.