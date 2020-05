Baboos B.V. failliet verklaard

Baboos B.V., het moederbedrijf van het gelijknamige merk, is failliet. Dat blijkt uit documentatie op Faillissementsdossier.nl en is tegenover FashionUnited bevestigd door de eigenaar van het merk, William Wiggers. Het faillissement werd op 25 mei uitgesproken door de rechtbank in Zutphen. Als curator van het faillissement is dhr. H. A. Wiggers aangesteld.

FashionUnited heeft contact gezocht met de curator, maar hij was niet bereikbaar voor commentaar. Wel kon zijn collega, dhr. T. Weijers, het faillissement tegenover FashionUnited bevestigen. Ook William Wiggers gaf aan het faillissement niet verder te kunnen toelichten.

Baboos is een damesschoenenmerk in het middensegment. Centraal bij het merk staat het concept van zelf samen te stellen slippers: verschillende zolen, bandjes en drukkers zijn los verkrijgbaar en naar eigen smaak te combineren. Ook verkoopt het merk andere schoenentypen, waaronder laarsjes en sneakers. Baboos heeft, naast een eigen webshop, ruim 60 verkooppunten in Nederland, 36 in Duitsland en 7 in België.