Babylifestylemerk Koeka overgenomen door investeringsmaatschappij Nederlands MerkGoed

Het babylifestylemerk Koeka is overgenomen door investeringsmaatschappij Nederlands MerkGoed, dat laat de investeringsmaatschappij weten via een persbericht. Nederlands MerkGoed wil met de overname de opvolging en verdere groei van Koeka voortzetten.

Margareth de Haas, oprichter van Koeka, in het persbericht over de overname: “Na bijna 25 jaar hard werken aan het bedrijf, wilden wij het stokje doorgeven. We zijn op zoek gegaan naar de juiste partij om onze merkvisie en -strategie uit te bouwen met kapitaal, kennis en het juiste netwerk. Nederlands MerkGoed sluit daar perfect op aan. Daarbij krijgt de nieuwe algemeen directeur Lobke Apeldoorn de dagelijkse leiding over het bedrijf.” Apeldoorn brengt relevante ervaring met haar mee. Zij heeft gewerkt bij onder andere Bugaboo, Joolz en Dorel. De Haas laat verder in het persbericht weten als minderheidsaandeelhouder actief te blijven en dat haar zoon nog steeds werkzaam blijft voor Koeka.

Koeka is gevestigd in Bussum en heeft achttien werknemers in dienst, zo is te lezen. In Nederland heeft het babylifestylemerk naar eigen zeggen al een sterke marktpositie. Voor 2023 staat er een uitbreiding naar Duitsland hoog op de agenda. Koeka heeft inmiddels 500 verkooppunten in Europa. Koeka verkoopt babykleding, accessoires, badproducten, verzorging en bedbekleding.

Nederlands MerkGoed richt zich op versnelde groei van kansrijke merken. Koeka past in het portfolio, wat betreft Jochem Schouten, investment partner bij de investeringsmaatschappij: “Koeka is een snelgroeiend bedrijf, met een sterk team, een Europese footprint en een duurzame product range met enorm veel potentie. In combinatie met de komst van Apeldoorn en onze expertise op het gebied van merken, e-commerce en internationalisering zien wij een mooie toekomst voor Koeka.”