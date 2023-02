Balenciaga gaat samenwerking aan met National Children’s Alliance

Balenciaga en moederbedrijf Kering gaan een driejarige samenwerking aan met de National Children’s Alliance (NCA), een non-profit organisatie die zich richt op het helpen van kinderen. Balenciaga kondigde het nieuws woensdag aan met een statement op hun website. De samenwerking komt enkele maanden nadat Balenciaga werd beschuldigd van het seksualiseren van kinderen in een advertentiecampagne.

Als onderdeel van de samenwerking zullen tweeduizend professionals opgeleid worden in het aanpakken van kindermishandeling, zo staat in het statement vermeldt. Verder zullen zo’n 55 duizend kinderen gedurende de samenwerking mentale gezondheidszorg kunnen ontvangen.

Balenciaga’s CEO, Cédric Charbit, legt in het statement uit hoe Balenciaga, in lijn met eerdere beloftes, na de beschuldigingen van vorig jaar in gesprek zijn gegaan met organisaties en experts op het gebied van jeugdtrauma’s. “Collectief hebben we bij Balenciaga veel geluisterd en geleerd door deze ervaring, en we wilden helpen, een positieve en blijvende impact hebben op kinderen en hun toekomst die steun nodig hadden maar geen toegang hadden. We zijn dankbaar dat we het werk van NCA kunnen steunen."

Ondanks dat Balenciaga zich verontschuldigde voor de desbetreffende campagne, zal de gebeurtenis waarschijnlijk een financiële klap hebben opgeleverd voor het merk. Zo stond Balenciaga in het vierde kwartaal van 2022 niet in de door Lyst opgestelde ranglijst van de tien meest gewilde modelabels. Het is voor Balenciaga de eerste keer dat ze de ranglijst niet behalen sinds Lyst in 2017 begon met het publiceren ervan, zo stelde een vertegenwoordiger van Lyst aan Business of Fashion.

Moederbedrijf Kering lichtte in hun laatste financiële rapport niet toe hoe Balenciaga de meest recente financiële resultaten beïnvloedde.

Balenciaga zal op vijf maart hun ready to wear vrouwencollectie tonen, tijdens Paris Fashion Week.