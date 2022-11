Balenciaga brengt nieuw statement uit over controversiële reclamecampagnes

Modehuis Balenciaga reageert in een nieuw statement weer op twee controversiële reclamecampagnes. In het statement op Instagram geeft het bedrijf onder andere aan ‘nauwgezet de organisatie en de manieren van werken te herzien’.

Vorige week gingen twee campagnes van Balenciaga viral vanwege de inhoud van de campagnes. In de ‘gift collection campagne’ waren kinderen te zien met beren die een leren tuigje aan hebben. Vervolgens, in een tweede campagne - dit keer voor lente 2023 - was een document te zien dat betrekking had op een rechtszaak over kinderpornografie uit 2008. De twee campagnes werden door social media gebruikers al snel aan elkaar gelinkt en Balenciaga werd beschuldigd van het verheerlijken van kindermisbruik.

Balenciaga benadrukt nu nogmaals dat het combineren van kinderen met de pluche beren een foute keuze was. Het modehuis gaf dit vorige week ook al aan nadat het de beelden offline had gehaald. Balenciaga bestempeld de combinatie als een foute keuze en geeft aan dat de fout alleen bij hen ligt en dat er fouten zijn gemaakt in het beoordelen en goedkeuren van de foto’s.

Met betrekking tot de tweede campagne geeft Balenciaga nu meer informatie. Vorige week nog gaf het bedrijf aan dat de rechtbankdocumenten zonder goedkeuring op de set van de fotoshoot zijn verschenen en dat Balenciaga juridische actie zal ondernemen tegen de producers van de set. Het modehuis geeft nu aan dat verteld werd dat in de fotoshoot alleen nep documenten gebruikt werden als rekwisieten. “Het bleken echte documenten te zijn die hoogstwaarschijnlijk zijn gekomen van een set van een televisieserie. Het gebruik van deze niet goedgekeurde documenten was het resultaat van ernstige nalatigheid waarvoor Balenciaga een klacht heeft ingediend. We nemen de volle verantwoording voor het gebrek aan toezicht en de controle van de documenten in de achtergrond en we hadden dit anders moeten doen.”

Balenciaga geeft dan ook aan dat er interne en externe onderzoeken lopen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ondertussen herziet het de organisatie en de manier van werken en versterkt het de structuur rondom het creatieve process en de goedkeuring van creatieve uitingen. “We willen verzekeren dat deze nieuwe controle een omslag teweeg brengen en dat dit nooit meer kan voorkomen.” Daarnaast geeft Balenciaga aan samen te werken met organisaties die specialiseren in het beschermen van kinderen.

Last but not least biedt Balenciaga excuses aan aan iedereen, waaronder de talenten waarmee het samenwerkt en de partners van het merk. Gisteren werd al bekend gemaakt door een retailer in Dubai, The Closet, dat het per direct alle items uit de handel had gehaald. Diverse andere retailers werden op social media gevraagd actie te ondernemen tegen Balenciaga.