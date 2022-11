Balenciaga biedt excuses aan voor controversiële campagnebeelden na ophef

Modehuis Balenciaga heeft op Instagram excuses aangeboden voor meerdere controversiële beelden uit twee campagnes van het merk. Begin deze week ging een campagne van Balenciaga viral, voornamelijk op Twitter en Instagram, omdat hier kinderen werden afgebeeld met teddyberen in SM-kleding. In een andere campagne van het modehuis waren documenten te zien die verwijzen naar een rechtszaak over kinderpornografie.

De campagnebeelden in kwestie met de kinderen en teddyberen waren op dinsdag al niet meer op de website van Balenciaga te zien. “We bieden onze oprechte excuses aan voor de aanstoot die onze feestdagen campagne heeft veroorzaakt. Onze teddyberen tassen hadden niet in combinatie met kinderen te zien moeten zijn in deze campagne. We hebben de campagne meteen verwijderd van alle platformen.” Op de beelden, die nog circuleren op twitter, zijn kinderen te zien die de tassen aanhouden die bestaan uit een teddybeer die een leren tuigje aan heeft.

In een eerdere campagne voor de Adidas en Balenciaga samenwerking vond een oplettende kijker documenten die lijken te verwijzen naar een rechtszaak die betrekking heeft op kinderpornografie. Wie goed inzoomt kan enkele woorden uitmaken die hiernaar verwijzen. Ook hier reageert Balenciaga op in een Instagram Story. “We bieden onze excuses aan voor het tonen van verontrustende documenten in onze campagne. We nemen dit heel serieus en nemen juridische actie tegen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het opzetten van de set en het verwerken van niet goedgekeurde items in onze Lente 23-campagne fotoshoot. We veroordelen misbruik van kinderen in welke vorm dan ook sterk. We staan voor de veiligheid van kinderen en hun welzijn.”