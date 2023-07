Balenciaga laat geschiedenis in het heden spreken en keert terug naar oorspronkelijk hoofdkantoor

Balenciaga keert terug naar zijn oorspronkelijke hoofdkantoor op 10 Avenue George V in Parijs, voegt nieuwe kantoren toe en plaatst een gedenksteen op de gevel met uitleg over de historische betekenis ervan, dat meldt Balenciaga aan Women’s Wear Daily.

De extra ruimte die is toegevoegd aan de zes verdiepingen van het gecombineerde gebouw, worden opgevuld door creatief directeur Demna en zijn teams, en de Balenciaga couture en prêt-à-porter ateliers. De ruimtes worden voorzien van hightech updates en moderne accenten zoals donkere, gerookte glazen scheidingswanden en moeten eind dit jaar of begin 2024 klaar zijn.

De oprichter van het merk, Cristóbal Balenciaga, vestigde zijn huis op 10 Avenue George V in 1837. Terwijl hij er woonde en werkte, hield hij er ook collectiepresentaties tot zijn pensioen in 1968. De plek was zo speciaal, dat hij zijn parfum, Le Dix, naar de plek vernoemde.

“Dit adres was extreem belangrijk voor hem en is iconisch voor ons”, zei Cédric Charbit, Chief Executive Officer van Balenciaga, in een verklaring tegen WWD. Balenciaga blies in 2021 nieuw leven in het pand toen Demna zijn eerste couturecollectie presenteerde in de onlangs gerestaureerde salons. In juli 2023 werden de couture salons verdubbeld in oppervlakte.

“De verhuizing van ons hoofdkantoor met couture- en creatieve functies naar ons oorspronkelijke adres is een thuiskomst die het verleden en het heden herenigt en die niet alleen een fysieke uitbreiding is. Het is ook een uitbreiding van het erfgoed en de ateliers van het huis. Ik ben trots op deze belangrijke mijlpaal en dit historische moment voor Balenciaga”, aldus de directeur in de verklaring tegen WWD.