Balenciaga, Thom Browne en Prada eerste merken in Meta’s virtuele modewinkel

Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, lanceert een online winkel waar virtuele kleding wordt verkocht voor avatars. Modemerken Balenciaga, Prada en Thom Browne zijn de eerste drie die er ontwerpen zullen verkopen. Vrijdag werd er een eerste impressie gedeeld in een Instagram-video met Meta-oprichter en CEO Mark Zuckerberg en zijn collega Eva Chen, vicepresident mode en shopping bij Meta.

De online boetiek gaat allereerst open in de VS, Canada, Mexico en Thailand. De virtuele ontwerpen die er te koop zijn, zijn straks te gebruiken voor op de platforms Instagram, Facebook en Messenger. Voor die platforms introduceerde Meta eerder dit jaar al driedimensionale avatars, waarvoor tot dusver gratis outfits beschikbaar waren. Een modewinkel voor die avatars is de volgende stap.

Meta is van plan in de toekomst meer merken aan de boetiek toe te voegen, aldus Zuckerberg in de video.