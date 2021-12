Balenciaga zet speciale bedrijfstak op voor metaverse

Na de Italiaanse OTB Group zet nu ook modehuis Balenciaga een speciale bedrijfstak op voor de metaverse. Balenciaga CEO Cédric Charbit kondigde dit aan tijdens het Business of Fashion evenement ‘Voices’, zo blijkt uit een persbericht.

De speciale bedrijfstak zal toegewijd zijn aan het ontdekken van kansen voor marketing en commercie binnen de metaverse. De term metaverse is voor velen nog niet heel bekend. De term werd voor het eerst gebruikt in 1992 in een boek. Hier werd de metaverse gedefinieerd als een virtuele ruimte die alle virtuele werelden aan elkaar verbindt door gebruik te maken van het internet en augmented reality.

Het merk moet dankzij de nieuwe bedrijfstak een positie krijgen waarin het kan verbinden met klanten op een collectieve, aanhoudende, virtuele realiteit die de manier hoe mensen leven en winkelen fundamenteel fundamenteel kan veranderen, aldus het persbericht.