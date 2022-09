Balmain blaast beauty nieuw leven in met licentie deal Estée Lauder

Modehuis Balmain maakt de stap terug naar de beauty wereld in samenwerking met Estée Lauder Cos. Inc. Estée Lauder heeft namelijk de licentie verkregen, zo meldt WDD exclusief.

Het modehuis is in het verleden al actief geweest in de beauty- en parfumindustrie. Modehuis Balmain heeft al eerder diverse parfums gehad. De eerste geur werd in 1947 gelanceerd en droeg de naam ‘Vent Vert’. In 2008 en 2010 werden nog Ambre Gris en Carbone gelanceerd. De samenwerking tussen Interparfums SA en Balmain werd in 2017 stopgezet, waarna de beautylijn van Balmain stil viel. Daarnaast is er nog Balmain Hair Couture, maar dat wordt onafhankelijk bestuurd.

Olivier Rousteing, de creatief directeur van Balmain, hint tegen WWD op make-up, maar ook op parfum en skincare. Balmain Beauty zal naar verluidt zich richten op cosmetica die ‘bescherming en voeding bieden, maar ook kleur en glamour’. De eerste producten worden naar verwachting gelanceerd in de herfst van 2024.