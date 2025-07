Balr. officieel failliet verklaard

Balr B.V., Balr Stores B.V. en Balr Retail B.V., zijn vandaag officieel failliet verklaard door de rechtbank in Alkmaar (Noord-Holland). Voor alle drie de bedrijven is mr. L.E. van Leeuwen als curator aangesteld, zo blijkt uit de faillissementsdossiers.

Het premium modemerk Balr. had op maandag 14 juli zelf al faillissement aangevraagd. “We hebben er echt alles aan gedaan om faillissement te voorkomen, van herstructureringen en kostenbesparingen tot nieuwe samenwerkingen,” aldus Juul Manders, algemeen directeur van Balr., in een persbericht. “Maar de stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld zijn ons uiteindelijk te veel geworden.”

Balr. werd in 2013 opgericht door voetballers Demy de Zeeuw, Gregory van der Wiel en Eljero Elia. Het merk heeft drie eigen winkels: in Amsterdam (Kalverstraat 147), Utrecht (Hoog Catharijnepassage 4) en in het centrum van Oberhausen (Duitsland). Ook breidde Balr. uit naar Groot-Brittannië en Ierland, waar het via Start Agency samenwerkte met luxe warenhuizen als Harvey Nichols en Selfridges. De kleding van Balr. wordt via retailers verkocht in meer dan 150 landen.