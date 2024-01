Banenverlies bij Calvin Klein in Amsterdam, merk ontslaat naar verluidt creatief personeel

Er vindt een herstructurering plaats bij Calvin Klein in Amsterdam. Dit meldt een woordvoerder van PVH Corp., de moedermaatschappij van Calvin Klein, aan WWD. Bij het bedrijf wordt een baanverlies verwacht dat vooral het creatief personeel in Amsterdam zal raken.

Een woordvoerder van PVH Corp. bevestigt aan WWD dat er ontslagen zullen vallen. Om hoeveel banen het gaat is niet duidelijk, ze spreekt van een ‘inkrimping van het personeelsbestand'. Het banenverlies zal gevolgen hebben voor design, productontwikkeling en enkele andere creatieve gebieden, volgens bronnen uit de sector die bekend zijn met het bedrijf.

De veranderingen, voegde ze eraan toe, maken deel uit van een bredere vernieuwing van de Calvin Klein-activiteiten onder Eva Serrano, die afgelopen maart bij het bedrijf kwam als Global President en rapporteerde aan Stefan Larsson, CEO van PVH. Afgelopen november werd duidelijk dat het bedrijf zich meer zal focussen op de VS. Calvin Klein had plannen aangekondigd om zijn wereldwijde productteams in New York uit te breiden, waar het merk 56 jaar geleden werd geboren.

Volgens de woordvoerder krijgen medewerkers in Amsterdam ondersteuning bij de herstructurering. "Elke beslissing die gevolgen heeft voor onze mensen blijft altijd de grootste uitdaging voor een organisatie om te nemen, en dat deze niet lichtvaardig wordt opgevat.Wij bieden ondersteuning aan onze medewerkers tijdens het transitieproces.”

De woordvoerder voegde toe: “Onze visie is om Calvin Klein en Tommy Hilfiger uit te bouwen tot de meest gewilde lifestylemerken, en van PVH een van de best presterende groepen te maken. Bij het uitvoeren van deze visie speelt Amsterdam een ​​belangrijke rol als zowel ons regionale EMEA-hoofdkantoor als als mondiaal hoofdkantoor voor ons merk Tommy Hilfiger.”