Banenverlies bij Highsnobiety: tien procent van de werknemers zonder werk

Het Berlijnse streetwear platform schrapt vierentwintig banen. Het geplande banenverlies zou dus ongeveer tien procent van het volledige personeelsbestand en de redactionele, commerciële, data- en marketingafdelingen omvatten. Bovendien wordt het interne creatieve bureau HS+ ook getroffen.

Volgens Business of Fashion werden de werknemers vorige week tijdens een interne conferentie met CEO David Fischer en COO Jürgen Hopfgartner op de hoogte gebracht van de veranderingen. Volgens het vakblad werden de ontslagen rechtvaardigd door ongunstige economische omstandigheden en de noodzaak van kostenbesparende maatregelen.

Afgelopen juni verwierf de Berlijnse online retailer Zalando een meerderheidsbelang in Highsnobiety. Sindsdien heeft het platform zich verder gewaagd in de fysieke detailhandel. Deze zomer zou een eerste eigen winkel volgen op Unter den Linden in Berlijn, maar volgens Business of Fashion is de opening nu uitgesteld tot het einde van het jaar.

Niet alleen Highsnobiety is aan het inkrimpen, Zalando kondigde in februari ook aan honderden banen te schrappen. Om hoeveel banen het precies gaat is onduidelijk.

Highsnobiety heeft nog niet gereageerd op een vraag van FashionUnited.