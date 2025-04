Bangladesh beperkt import van garen uit India: zorgen bij kledingexporteurs

De Bengaalse belastingdienst, de National Board of Revenue (NBR), heeft besloten dat garen uit India niet langer via vijf belangrijke landhavens het land in mag. Het gaat om de grensovergangen bij Benapole, Bhomra, Sonamasjid, Banglabandha en Burimari, zo meldt de Times of India. Volgens het Bengaalse ministerie is het besluit genomen om lokale garenproducenten te beschermen. Zij zouden moeilijk kunnen concurreren met de lage prijzen van garen dat uit India wordt geïmporteerd.

Bangladesh is na China de grootste kledingproducent ter wereld en sterk afhankelijk van garen. Het besluit van de NBR leidt daarom tot zorgen bij kledingexporteurs. Zij vrezen dat het zoeken naar alternatieve leveranciers, zoals Pakistan, leidt tot langere levertijden en hogere kosten, zo schrijven onder meer Maritime Gateway en The Times of India.

India-Bangladesh handelsrelatie onder druk

De handelsrelaties tussen India en Bangladesh staan sinds de val van de regering van Sheikh Hasina in augustus vorig jaar onder flinke diplomatieke spanning, zo meldden diverse media, waaronder Maritime Gateway, OpIndia en The Daily Star.

Bangladesh ligt in Zuid-Azië en wordt aan drie kanten omringd door India. In het zuidoosten deelt het land ook een grens met Myanmar.