‘Banken dienen schadeclaim in tegen FNG’

Een consortium van vier banken dient een schadeclaim in tegen FNG, zo meldt De Standaard. De banken gaven het concern in maart nog een krediet van 20 miljoen euro en willen nu hun geld terug met daar bovenop nog een schadebedrag, zo meldt de krant.

De Standaard meldt dat de banken met de schadeclaim een deel van de opbrengst van de Ellos Group hopen op te strijken. FNG zou onder druk staan om de vorig jaar verworven Ellos Group te verkopen. De Ellos Group is een Scandivavische online formule en voorspelt voor dit jaar een omzetgroei van 15 procent. De resultaten van de groep maken het interessant voor andere overnamepartijen. Naar verluidt zouden al diverse bedrijven in de rij staan.

De schadeclaim die de banken indienen is een extra hoofdstuk in het verhaal van FNG. Begin dit jaar kwamen de eerste verhalen naar voren over de slechte resultaten van de Belgische modegroep en enkele maanden later bleek dat het bedrijf in 2019 al fors verlieslatend was. Eind juli werd het faillissement aangevraagd voor de Belgische entiteiten en niet veel later werden ook de Nederlandse vennootschappen failliet verklaard. Inmiddels is het portfolio van FNG afgebrokkeld en verspreid onder diverse overnamepartijen.

Fred & Ginger, Baker Bridge en CKS zijn overgenomen door Claes Retail Group. Claes Retail Group is al de eigenaar van JBC en Mayerline. Vervolgens werden 43-winkels van Brantano zijn overgenomen door VanHaren, het dochterbedrijf van het Duitse schoenenconcern Deichmann. Miss Etam, Steps, Promiss, Expresso en Claudia Sträter werden ondergebracht bij NXT Fashion b.v., maar binnen nog geen drie weken werden Expresso en Claudia Sträter alweer doorverkocht aan Van Uffelen.