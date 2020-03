Banken geven kleine ondernemingen half jaar uitstel van aflossing leningen

ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben besloten dat kleine ondernemingen een half jaar uitstel kunnen krijgen van de aflossing van hun leningen. Het gaat hier om bedrijven met een financiering tot 2,5 miljoen euro. Bedrijven die voor de maatregel in aanmerking willen komen moeten wel in de kern gezond zijn, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een persbericht.

Bedrijven met een hogere financiering kunnen op dit moment nog geen uitstel krijgen, maar de vereniging geeft aan de ontwikkelingen ‘scherp te volgen’. “Met het pakket maatregelen voor banen en economie heeft het kabinet belangrijke stappen gezet om ook bedrijven en werknemers door deze moeilijke tijd te loodsen. Banken ondersteunen die maatregelen en komen nu met eigen aanvullende maatregelen om een aanzienlijk deel van ondernemend Nederland extra tegemoet te komen. Met elkaar doen we zo wat nodig is. We moeten samen optrekken: overheid, toezichthouders, banken en ondernemersorganisaties,” aldus Chris Buijink, de voorzitter van de NVB, in het bericht.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, in het persbericht: “Dit is een hele goede steun in de rug voor veel mkb’ers die de banken hier geven. Hopelijk lukt het ook als het gaat om grotere kredieten waar dat nodig is. Maar een dikke pluim voor de banken en de toezichthouders die dit zo snel regelen.”