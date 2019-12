Barneys beëindigt online executieverkoop

New York - Het iconische Amerikaanse warenhuis Barneys heeft zijn online executieverkoop beëindigd. Sinds enkele dagen verwijst de website Barneys.com naar die van warenhuis Saks Fith Avenue, en Barneyswarehouse.com naar de pagina van outlet Saks Off 5th. De overgebleven artikelen van de Barneys webshop zullen worden overgebracht naar de winkels die binnenkort zullen sluiten. De uitverkoop in Barneys winkels loopt nog door tot in januari en mogelijk februari.

Het warenhuis, dat al werd opgericht in 1923, ging afgelopen oktober failliet. Begin november werd het overgenomen door Authentic Brands Group. Deze heeft het plan om Barneys te heropenen in de vorm van veertig shop-in-shops, gevestigd in filialen van voormalig concurrent Saks Fifth Avenue. In de tussentijd blijft Barneys artikelen afprijzen in het kader van de executieverkoop. De artikelen gaan voor de helft van de prijs, en soms zelfs voor minder, over de toonbank.

De flagshipstore aan Madison Avenue, New York, blijft naar verwachting open tot de herfst van 2020, terwijl Authentic Brand Group onderhandelt met de eigenaar van het pand. Een nieuw tijdperk voor Barneys bij Saks breekt aan, maar hoe dat er precies uit gaat zien, is nog onduidelijk.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman.

Beeld: via Barneys