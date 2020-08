Batavia Stad nu volledig in Nederlandse handen: de deal is rond

Het nieuws is bevestigd en de deal is rond: Batavia Stad Fashion Outlet komt volledig in handen van het Nederlandse pensioenfonds APG. Eerder deze week meldden wij al dat de Britse aandeelhouder Hammerson in onderhandeling was met APG om hun aandelen te verkopen. Nu bevestigt APG in een bericht op hun website dat ze tot een overeenkomst zijn gekomen.

Hammerson had nog de helft van de aandelen van Via Outlets, het moederbedrijf van Batavia Stad Fashion Outlet, en APG had de andere helft, maar nu is het Nederlandse APG volledig eigenaar. De aankoop moet alleen nog goedgekeurd worden door de aandeelhouders van Hammerson en door de relevante mededingingsautoriteiten.

Via Outlets heeft elf premium outletcentra in negen Europese landen, waar Batavia Stad Fashion Outlet er een van is. De marktwaarde van Via Outlets is zo’n 1,55 miljard euro en naar verwachting betaalt APG rond de 301 miljoen euro voor de aandelen van Hammerson. Robert-Jan Foortse, hoofd Europese investeringen bij APG, meldt in het bericht dat APG denkt dat premium outlets op strategische locaties steeds populairder worden onder consumenten. “Ze maken een belangrijk onderdeel uit van de omnichannel strategie van leidende merken en zijn voor ons een belangrijk onderdeel van ons Europese vastgoedportfolio.”

Beeld: Batavia Stad Fashion Outlet