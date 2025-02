Bedrijf achter verkoop Sapph-producten aan consumenten niet failliet

Ultracool B.V., het bedrijf dat de verkoop van producten organiseert voor de merken Sapph, UltraMan en UltraViolet, is niet failliet. Klanten met vragen over online bestellingen dienen zich te melden bij de betreffende klantenservice, dat meldt curator Jelle Smael aan FashionUnited.

Op 18 februari werd het moederbedrijf van de merken Sapph, UltraMan en Ultraviolet failliet verklaard. Ultraviolet Group B.V. is niet de vennootschap waar het verkopen van producten aan klanten plaatsvindt, benadrukt de curator. “Verkopen vinden of vonden plaats via Ultracool B.V.. Deze vennootschap is niet failliet.”

Klanten met vragen over online bestellingen kunnen zich melden via de klantenservice van Ultraviolet. De curator heeft geen informatie over de status van verzendingen of eventuele terugbetalingen. De is curator daarin geen partij.