Moederbedrijf lingeriemerk Sapph is failliet

Ultraviolet Group B.V., het moederbedrijf van de merken Sapph, UltraViolet en UltraMan, is op 18 februari 2025 failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. Meneer Jelle Smael is aangesteld als curator, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

De oorzaak van het faillissement is nog niet bekend. Curator Smael onderzoekt de oorzaak en meldt telefonisch dat hij vandaag met het bestuur aan tafel zal zitten.

Update 10:55 uur: Oprichter en CEO van Ultraviolet Group, Annique van der Zande, gaat in op het informatieverzoek van FashionUnited. Van der Zande meldt dat “vandaag of morgen naar alle waarschijnlijkheid het faillissement wordt vernietigd”. Kan een faillissement worden vernietigd? Een faillissement kan worden vernietigd na verzet van een belanghebbende of een schuldeiser. Er moet een verzoekschrift worden ingediend dat wordt bijgestaan door een advocaat. In het verzetschrift wordt beschreven waarom de onderneming onterecht failliet is verklaard, zo legt Certus Advocaten uit op haar website. Zo kan een schuldeiser een faillissementsaanvraag doen, terwijl het bedrijf zelf vindt dat het niets aan de schuldeiser is verschuldigd.Het instellen van verzet moet binnen 14 dagen na het uitgesproken faillissement gebeuren. Na het verzetschrift wordt een zitting gepland waarbij de aanvrager van het faillissement, de onderneming (met advocaat), de curator en de rechter aanwezig moeten zijn. Het kan ook zijn dat vooraf al duidelijk is dat het verzet zal slagen, waardoor een zitting achterwege wordt gelaten, mits iedereen daar vooraf mee instemt.

Duidelijk is in ieder geval dat er een en ander aan de hand was bij lingeriemerk Sapph. Kassa, onderdeel van BNNVARA, maakte in januari bekend tientallen klachten over de Sapph-webshop. Ontevreden klanten maakten ook een Facebook-groep aan, genaamd ‘Slachtoffers van Sapph’. Consumenten zouden bestellingen niet ontvangen en kregen geen contact met het bedrijf.

Sapph laat in een reactie aan Kassa weten dat het merk sinds de zomer van 2024 is overgegaan op een pre-order-model. “Veel klanten begrepen niet wanneer zij een pre-order hebben besteld en wanneer niet. Deze feedback hebben wij dan ook zeker meegenomen in het optimaliseren van de website. (...) De onduidelijkheid rondom de pre-orders resulteerde ook in een toename van de berichten op de klantenservice. Door deze toename overspoelde de klantenservice mailbox. Om deze achterstand weg te werken zijn we in gesprek gegaan met een extern bedrijf dat een speciaal team klaar heeft gezet om deze achterstand weg te werken.”

De Ultraviolet Group is opgericht in 2020 en is gevestigd in Maassluis. Het bedrijf wordt geleid door oprichstster Annique van der Zande. De ondermodegroep nam in 2020 het lingeriemerk Sapph over en lanceerde in mei 2023 het merk UltraMan – een ‘luxe bodywear collectie voor mannen geïnspireerd door Hawaiiaanse invloeden met een exotische en krachtige sfeer’.