Bedrijfskleding: Beekman Group slaat handen ineen met Groenendijk Bedrijfskleding

Het is samenwerking wat de klok slaat bij de Beekman Group, zoals ondernemer, image consultant en oprichter van de Beekman Group Dyanne Beekman al eerder tegen FashionUnited vertelde. Beekman Staff Styling is doorgestart en heeft een nieuwe eigenaar: BSS.Design, een onderdeel van de Beekman Group. BSS.Design slaat nu de handen ineen met Groenendijk Bedrijfskleding.

De samenwerking is een versterking binnen de branche. Groenendijk Bedrijfskleding is van oudsher heel sterk op het gebied van kleding voor de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de uniformen voor de politie. Beekman heeft dan weer de expertise in kleding voor de zorg, retail en horeca. “Tijdens de gesprekken zeiden ze tegen mij: ‘Wat jij kan, willen wij kunnen en wat wij kunnen, moet jij niet willen,” aldus Dyanne Beekman. “Waar wij destijds met Beekman Staff Styling tegenaan liepen was natuurlijk ook alle grondstoffen, de transporten en de hele logistiek,” zo licht ze verder toe. “Je kunt dat natuurlijk allemaal outsourcen, maar deze samenwerking is veel comfortabeler.”

Groenendijk Bedrijfskleding en Beekman Group gaan samen aan bedrijfskleding werken

“We kunnen nu iedereen samen bedienen,” aldus Beekman over de samenwerking. De ondernemer benadrukt dat zowel de Beekman Group als Groenendijk Bedrijfskleding zelfstandig blijven opereren. “Wij nemen de innovatie ten opzichte van de pasvorm, kwaliteit en de leveranciers mee in dit partnerschap. We leggen dat naast Groenendijk om echt goed te zien met welke leverancier we het beste kunnen werken in de trant van ‘wat is duurzaam, wat is circulair’.” Groenendijk is dan ook al langere tijd een voorloper op het gebied van verduurzaming in bedrijfskleding. “Duurzaamheid is bij ons geen streven, maar een waarde.”

Beekman gaf eerder dit jaar al tegen FashionUnited aan dat ze wilde inzetten op samenwerkingen. Door deze partnerschappen is het businessmodel voor de bedrijfskleding onder de Beekman Group nu totaal anders. Hierdoor is de tak robuuster en is het mogelijk om sneller collecties en items voor klanten te replenishen en waar nodig op voorraad te houden. “Je moet het niet meer alleen willen doen, je moet krachten gaan bundelen. Er zijn er nog veel, in de retail én in andere branches, die het alleen willen doen. Dat is echt voorbij. Samenwerken is overleven in deze tijd,” zei Beekman destijds al.