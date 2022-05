Bedrijfsresultaat Chanel stijgt met 171 procent in boekjaar 2021, ondanks pandemie

In het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 31 december 2021, steeg het bedrijfsresultaat van Chanel met bijna 171 procent ten opzichte van een jaar eerder, naar 5,5 miljard dollar (omgerekend 5,2 miljard euro). Dat is te lezen in een persbericht van het Franse luxemodehuis. Het bedrijfsresultaat nam met 58 procent toe in vergelijking met het boekjaar 2019, voor de komst van de pandemie.

Die positieve resultaten hadden onder meer te maken met een groei van de omzet. Die kwam uit op 15,6 miljard dollar (14,6 miljard euro), ongeveer 55 procent hoger dan het jaar ervoor en 27 procent hoger dan in 2019. Het modehuis noteerde recordcijfers over alle productcategorieën, zo is in het persbericht te lezen. De stijgende cijfers zijn opmerkelijk: lang niet alle bedrijven groeiden zo sterk in het tweede coronajaar.

Geografisch gezien steeg de omzet met name hard op het continent Amerika, een relatief kleine markt voor Chanel in verhouding tot Europa en Azië. Hier nam de omzet toe met bijna tachtig procent, naar 3,5 miljard dollar (3,3 miljard euro).

Chanel investeert in retail, online en duurzaamheid

Chanel stak in het boekjaar 758 miljoen dollar (709 miljoen euro) in de verdere groei van het bedrijf. Zo investeerde het modehuis in de eigen retaildistributie. Ook ging er geld naar nieuwe digitale initiatieven, zoals de verbetering van de webshop en tools voor klanten om virtueel kleding te passen.

Ook op het vlak van duurzaamheid verschoof er iets: het gebruik van hernieuwbare energie nam met 22 procent toe naar een totaal aandeel van 92 procent, en Scope 1- en 2-uitstoot werden met respectievelijk 5 en 58 procent teruggebracht. Wel heeft het bedrijf moeite met het terugbrengen van Scope 3-uitstoot, uitstoot die afkomstig is van externe partijen in de toeleveringsketen. Daar vindt bij Chanel verreweg de meeste uitstoot plaats - en in boekjaar 2021 nog 19 procent meer dan het jaar daarvoor.

Voor boekjaar 2022 verwacht CFO Philippe Blondiaux nog ‘significante investeringen’ om te werken aan de duurzaamheidsambities van het merk en om Chanel op de lange termijn in goede conditie te houden, zo is in het persbericht te lezen.