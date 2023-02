Bedrijven en organisaties schuiven in maart aan bij Kamergesprek over verduurzaming textiel

Van duurzame koplopers tot de gevestigde orde, en van beleidsmakers tot inzamelaars en grondstofproducenten: op negen maart sluiten ze aan bij een rondetafelgesprek in Den Haag. Het gesprek vindt plaats op initiatief van Kiki Hagen, Tweede Kamerlid voor D66. Hagen is tevens de auteur van de initiatiefnota voor de verduurzaming van de textiel- en kledingindustrie die D66 in november presenteerde.

Het gesprek wordt gevoerd met de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, en duurt naar verwachting 3,5 uur, zo blijkt uit een openbare Kamerbrief. Tijdens het eerste uur wordt gesproken met bedrijven die vooruitlopen op het gebied van duurzaamheid, waaronder Loop.A.Life, Swapshop en United Repair Centre. In de daaropvolgende vijftig minuten zijn verschillende organisaties aan de beurt: voor het gesprek werden de Plastic Soup Foundation, de Fair Wear Foundation en Circular Finance Lab gecontacteerd.

Namens textielinzamelaars, -sorteerders en grondstofproducenten zijn onder meer Sympany en NVRD aanwezig. Tot slot zij ook een aantal grote, gevestigde modebedrijven uitgenodigd, waaronder Zeeman, C&A, Primark en Shein. Nog niet alle uitnodigingen zijn bevestigd, zo laat Hagen weten op LinkedIn.

Het gesprek vindt plaats tussen 14.00 en 17.30 en is openbaar. Het publiek kan plaatsnemen op de tribune in de Kamer.