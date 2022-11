Eco-score, hogere boetes voor greenwashing, investeringen: D66 wil kledingindustrie hervormen

Politieke partij D66 dient vandaag, tijdens shopfestijn Black Friday, een initiatiefnota in om de kledingindustrie radicaal te hervormen. Met de initiatiefnota wil D66 en kamerlid Kiki Hagen, die de nota heeft geschreven, de textielindustrie nieuw leven in blazen en Nederland een groene koploper maken.

In de nota staan diverse punten die de partij en het kamerlid willen aanpakken. Zo moet er bijvoorbeeld een eco-score komen die laat zien hoe duurzaam een kledingstuk is (en niet aan de hand van alle andere keurmerken die er zijn) komen. Daarnaast wil D66 hogere boetes voor kledingmerken die aan greenwashing doen, meer investeringen in circulaire kledingmerken, eerlijke informatie over wat gebeurt met teruggestuurde kleding. Daarbij roept het kledingmerken op om materialen standaard te recyclen, te stoppen met niet-herbruikbare (micro)plastics in kleding. Als zevende punt staat in de initiatiefnota ook dat er eisen moeten komen aan de kwaliteit van kleding.

“De omslag naar een circulaire economie vraagt een actieve rol van de overheid om dit soort modellen te ontmoedigen en een eerlijk speelveld te maken voor circulaire en duurzame koplopers. Deze nota bevat een reeks voorstellen voor een overheid die actief bouwt aan een kledingindustrie die past binnen een circulaire economie,” aldus de nota. Voor het opstellen van de nota heeft de de politieke partij en Hagen het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met verschillende koplopers in de circulaire economie, aldus het document.

D66 wil een radicale ommezwaai van Nederlandse kledingindustrie

Het 24 pagina’s tellende document zoomt verder in op transparantie in de Nederlandse kledingindustrie, verantwoordelijkheid voor producenten, microplastics en andere vervuilende stoffen en circulaire ketens. In totaal vraagt de initiatiefnemer van de nota de Kamer 16 acties te ondernemen.

1. Bepaal wat (on)‘duurzaam’ is.

2. Stel eisen aan de informatievoorziening van bedrijven.

3. Ontwikkel een Eco-score op kleding.

4. Introduceer hogere boetes voor greenwashing.

5. Pak de wildgroei aan keurmerken aan.

6. Kom met een informatiebeleid voor retourproducten.

7. Stimuleer een ambitieuze Eco-design richtlijn, met eisen aan de oorsprong van producten en een afbouwpad voor textiel gemaakt van virgin fossiele materialen.

8. Gebruik de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor echt circulaire productie, met dekkende tarieven en een duidelijke ketenregie.

9. Voorkom dumping in derde landen door grootschalig onderzoek naar de stromen van ongebruikt en tweedehands textiel binnen en buiten Europa.

10. Kom met regels voor het voorwassen van textiel.

11. Ontwikkel een industriestandaard voor vezelverlies en stel hierbij een maximum in.

12. Verplicht wasmachinefilters en onderzoek of dit voor wasdrogers ook moet.

13. Neem chemicaliëngebruik op in de Eco-design richtlijn.

14. Geef ruim baan aan circulaire businessmodellen met actieve hulp van de overheid.

15. Neem belemmerende wet- en regelgeving onder de loep, met onder andere een nieuwe definitie van afval.

16. Heroverweeg belastingen op virgin materiaal ten opzichte van gerecycled materiaal in een Europees verband.