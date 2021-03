Bedrijven leenden al kleine 40 miljard euro sinds begin coronacrisis

Sinds het begin van de coronacrisis is al 39,9 miljard euro geleend door ondernemers, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Banken in een persbericht. Bijna 49.000 ondernemers zijn geholpen met hun financiering door de banken, zo blijkt uit de tweede Corona Monitor van de banken.

“In algemene zin blijft de kredietverlening op peil, maar we weten dat in de sectoren die te maken hebben met beperkende maatregelen het beeld minder rooskleurig is. De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind met als doel zoveel mogelijk gezamenlijk de eindstreep te halen. Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd,” aldus Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken in het persbericht.

Ook kregen 129.000 bedrijven een betaalpauze door de banken. Deze betaalpauze representeert een bedrag van 3,1 miljard euro. Hierdoor hebben de Nederlandse banken eigenlijk dus 43 miljard euro geleend aan 178.000 ondernemers.