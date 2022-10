‘Bedrijven zien vaker financiële voordelen van verduurzaming op lange termijn’

Het idee dat verduurzaming op de lange termijn een positief effect kan hebben op de winstgevendheid en de concurrentiepositie van bedrijven groeit aan kracht. Dat blijkt uit onderzoek van SAP Insights, het onderzoeksbureau van SAP, een leverancier van bedrijfssoftware.

SAP Insights deed onderzoek onder bijna 6600 leidinggevenden van verschillende bedrijven, afkomstig uit veertig landen. Driekwart van de respondenten ziet een sterke of redelijk positieve relatie tussen duurzaamheid en winstgevendheid op de lange termijn. Dat is zeventien procentpunt meer dan vorig jaar, aldus SAP Insights. 71 stelt bovendien dat er eenzelfde positieve relatie is tussen verduurzaming en de concurrentiepositie van het bedrijf op de lange termijn.

Van alle respondenten geeft veertig procent aan de investeringen in duurzaamheid ook daadwerkelijk te willen ophogen. Op welke termijn de bedrijven dat zouden willen doen, wordt in het rapport niet vermeld.

Het CBS meldde vanochtend dat inmiddels acht op de tien bedrijven in Nederland stappen zet op het gebied van verduurzaming. Bijna twaalf procent van de bedrijven geeft aan dat verduurzaming voor hen nog onvoldoende financiële en competitieve voordelen oplevert, en dat dat het grootste obstakel is in de weg naar verduurzaming. Grotere groepen bedrijven noemen onder meer afhankelijkheid van derden en een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmeringen: respectievelijk gaat het om bijna vijfentwintig en dertien procent.