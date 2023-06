Beekman Staff Styling B.V. failliet na beëindiging surseance

Het werkkledingbedrijf Beekman Staff Styling B.V. is op 28 juni failliet verklaard door Rechtbank Midden-Nederland, zo blijkt uit het openbare insolventieregister. Het faillissement volgt op een zelf aangevraagde surseance. J. Westerhof is aangesteld als curator.

Beekman Staff Styling B.V. valt onder de Beekman Group, maar de andere entiteiten zijn niet betrokken bij het faillissement. Beekman Staff Styling ontwikkelt en produceert werkkleding voor andere bedrijven, zoals cateringketens, vakantieparken, retailketens, musea en gezondheidszorgbedrijven.

Eerder deze week vertelde oprichter Dyanne Beekman aan FashionUnited dat ze al maanden een surseance probeerde te voorkomen. “We proberen al zeven maanden het tij te keren.” Toch kwam er een surseance. De oprichter geeft aan dat het effect van de pandemie en de oorlog de boosdoeners zijn. Het bedrijf bouwde een hoge schuld op bij de fiscus door de coronasteunmaatregel NOW (dat voor de waarborging van werkgelegenheid zorgde tijdens de pandemie). “Deze teveel ontvangen steun moet nu worden terugbetaald terwijl je omzet nog totaal niet is wat het ooit is geweest. Dit merk je meteen in je cashflow en is een enorme breuk op je liquiditeit.”