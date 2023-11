Bekritiseerde STAP-budget houdt na bijna twee jaar op te bestaan

Het liep woensdag storm bij het STAP-loket van het UWV. Vorig jaar was de eerste ronde van het omscholingsbudget na drie dagen volledig op, nu was het potje van 10 miljoen euro binnen een uur leeg. Ruim 11.000 mensen vroegen het opleidingsbudget aan. Dat was meteen ook de laatste mogelijkheid, want na bijna twee jaar houdt het STAP-budget op te bestaan.

Het kabinet besloot eerder dit jaar om hierop te bezuinigen. De regeling kreeg veel kritiek, omdat er regelmatig misbruik werd gemaakt van het budget. De bedoeling is dat de aanvragers door het volgen van een opleiding of cursus hun positie op de arbeidsmarkt versterken. Werkenden en werkzoekenden konden maximaal 1000 euro subsidie per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. In de praktijk bleken mensen het geld soms ook te gebruiken voor snoepreisjes of cursussen die zakelijk niet relevant zijn.

Om misbruik te voorkomen, is de subsidie sinds de vorige ronde alleen nog beschikbaar voor een kleine selectie onderwijsinstellingen, die zijn erkend door het ministerie van OCW. In totaal maakten zo’n 324.000 mensen van de regeling gebruik.