'Belastingverhogingen einde voor warenhuisketen Beales'

Het laatste warenhuis van de Britse keten Beales sluit na 140 jaar door belastingverhogingen, meldt de Britse pers, waaronder The Telegraph en Drapers. Beales stopt ook met zijn activiteiten. De laatste vestiging, in het Dolphin Centre in Poole, sluit eind mei.

Volgens Beales-CEO Tony Brown is de beslissing het gevolg van recente belastingverhogingen in het Verenigd Koninkrijk, waaronder hogere werkgeversbijdragen en een verhoging van het minimumloon. Deze veranderingen maken de winkelketen "onmogelijk levensvatbaar", zo deelt Brown met The Telegraph.

Beales had al eerder financiële problemen en ging in januari 2020 failliet, waarna het 22 van de 23 winkels sloot. Het bedrijf verkocht onder andere kleding, elektrische apparaten, schoenen en meubels.