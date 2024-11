Belgisch denimmerk HNST overgenomen door Claes Retail Group

Denimmerk HNST is overgenomen door de Belgische modegroep Claes Retail Group, het moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. HNST wordt daarmee het vierde merk in het portfolio. Welk geldbedrag Claes Retail Group voor HNST neertelde, is niet bekend.

Claes Retail Group noemt de overname een ‘strategische keuze in duurzaamheid’. Bart Claes, CEO van Claes Retail Group legt uit dat de modegroep al jaren aan de duurzame weg timmert. “Denk maar aan onze JBC Tweedehandswinkels, ons commitment naar Fair Wear Foundation of de beweging naar circulaire mode met het RENEW-project van Mayerline, waarbij we ingezamelde mantels een opfrisbeurt gaven om ze nadien opnieuw in de winkels aan te bieden. HNST past perfect in dit plaatje: het merk zet volledig in op circulariteit, en daar zijn we trots op.”

Door de overname is de HNST-collectie sinds 2 november verkrijgbaar in de JBC-winkels.

De Belgische modegroep hecht veel waarde aan duurzaamheid. Zo stelde CRG in 2023 een nieuwe duurzaamheidsstrategie op, genaamd ‘Pass it On’. Consumenten moeten hun kleding kunnen doorgeven als ze die niet meer kunnen of willen dragen, luidt de boodschap. In oktober stelde CRG, samen met zes andere Belgische modebedrijven, een charter op om de textielafvalproblematiek in Ghana aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen. Het ‘Charter voor Verantwoord Ketenbeheer in de Belgische Mode’ zoomt in op diverse punten, zoals mensenrechten, transparantie en traceerbaarheid, ondersteuning van leveranciers en levensduurverlenging.

HNST is een pionier in de Belgische modewereld. Het ‘circulaire’ modemerk maakt jeans die voor de helft bestaat uit hergebruikt denim uit zelf ingezamelde oude spijkerbroeken en voor de helft uit tencel (materiaal gemaakt uit houtpulp). De labels op de jeans zijn gemaakt van jacron, een papierachtig materiaal dat biologisch afbreekbaar is. “De HNST jeans worden geproduceerd met aanzienlijk minder water, slechts een tiende van wat nodig is voor een conventionele jeans. Daarnaast zijn ze volledig circulair ontworpen, met afschroefbare metalen knopen en gerecyclede denim. Dit resulteert in een aanzienlijk lagere ecologische voetafdruk”, aldus Anaïs Claes, Sustainability Coordinator bij CRG, in het persbericht. Zo stoot een HNST jeans 4,16 kilogram CO2 uit, terwijl een gemiddelde jeans 7,86 kilogram CO2 genereert. Het denimmerk beschikt over een webshop en ligt bij retailers in België, Frankrijk en Japan.