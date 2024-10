Zeven Belgische modebedrijven sluiten charter in Ghana om toeleveringsketen te verduurzamen

Een voorbeeld uit het buurland: Zeven CEO’s van Belgische modebedrijven reisden, samen met Flanders DC, af naar Ghana om de gevolgen van de textielafvalproblematiek onder ogen te komen. Het doel van de reis was om een charter op te stellen en te ondertekenen, waarbij duidelijke ambities voor verantwoorde en transparante ketenzorg, zo deelt Flanders DC in een persbericht. Het is de eerste keer dat de Belgische modesector zoiets doet.

Het is al langer bekend dat er wekelijks 15 miljoen kledingstukken worden gedumpt in Ghana. Een deel daarvan krijgt een nieuwe bestemming via de tweedehandsmarkt in Kantamanto. Maar ruim veertig procent van de kleding is beschadigd of van te lage kwaliteit om opnieuw verkocht te worden. Deze kledingstukken eindigen op stortplaatsen, in waterlopen, in zee of worden verbrand. Het gevolg: milieuvervuiling, ernstige gezondheidsproblemen en economische schade.

De Belgische modebedrijven Bel&Bo, Claes Retail Group (het moederbedrijf van JBC, CKS en Mayerline), e5 Fashion, Noterman Fashion, Pluto, Torfs en Xandres nemen hun verantwoordelijkheid en stelden het ‘Charter voor Verantwoord Ketenbeheer in de Belgische Mode’ op. Middels dit charter kunnen Belgische bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen, waarbij ze werken aan een toekomst waar eerlijke, ethische en duurzame ketenbeheerpraktijken de norm zijn, zo is te lezen.

‘Charter voor Verantwoord Ketenbeheer in de Belgische Mode’ moet toeleveringsketen in Ghana verduurzamen

Het charter heeft een systematische due diligence aanpak voor de upstream (in de toeleveringsketen) en de downstream (in de keten na verkoop), zo staat in het document. Het ‘Charter voor Verantwoord Ketenbeheer in de Belgische Mode’ zoomt in op diverse punten, zoals mensenrechten, transparantie en traceerbaarheid, ondersteuning van leveranciers en levensduurverlenging.

De modebedrijven die zich hebben aangesloten komen jaarlijks bijeen om de voortgang van het charter te evalueren, kennis uit te wisselen en gezamenlijke acties te ondernemen. Belgische modeketens die het charter hebben ondertekend, zullen jaarlijks rapporteren over hun inspanningen en voortgang. Flanders DC neemt de faciliterende rol op om de opvolging van het charter de komende jaren te verzekeren.