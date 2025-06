Belgisch kledingverhuurplatform Dressr wil naar Nederland na kapitaalinjectie

Belgisch kledingverhuurplatform Dressr heeft het oog op versnelling van de groei van het bedrijf. Om dit te ondersteunen heeft Dressr nu 1 miljoen euro aan financiering opgehaald, zo is te lezen in een persbericht.

De kapitaalinjectie komt van een diverse groep van investeerders. Onder andere Trividend, Piet Colruyt, Thomas Van Overbeke, Patricia Laureys en Rémi Wildschut bevinden zich onder de investeerders. Een deel van deze investeerders stak al eerder geld in Dressr.

Het geld wordt ingezet om de groei in België te versnellen, het platform technologisch te versterken en de stap naar de Nederlandse markt mogelijk te maken. Zo wordt de showroom en stockruimte in België uitgebreid zodat een groeiend volume aan kleding die verhuurd kan worden er terecht kan. Ook wordt gebouwd aan een slimme integraties van Dressr op de webshops van merken zelf. Zo kunnen consumenten de huur van een item bijvoorbeeld bij CKS rechtstreeks regelen ondersteunt door Dressr.

Dressr biedt op dit moment diverse mogelijkheden voor de huur van kleding aan. Zo kan men kiezen voor eenmalige huur van een kledingstuk. Dit kost tussen de 24 tot 65 euro per item. Dressr biedt daarnaast ook abonnementsformules aan waarmee klanten twee tot acht kledingstukken per maand kunnen dragen en ruilen. Bevalt het item heel goed, dan kunnen klanten een gehuurd item overnemen via aankoop na huur.

“Dressr is een model dat schaalbaar is, maar het opschalen vraagt om de juiste infrastructuur en technologische ondersteuning. Dat vergt investeringen, maar we kiezen er bewust voor om stapsgewijs te groeien: lean, gefocust en dicht bij onze community”, aldus oprichter Caroline Baeten in het persbericht.