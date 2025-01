Belgisch marketing en communicatiebureau Nightingale wordt overgenomen

Nightingale valt in nieuwe handen. Het Belgische marketing- en communicatiebureau wordt namelijk overgenomen door creative brand experience agency Oval. De overname wordt bekend gemaakt door middel van een persbericht.

De twee bedrijven melden dat de deal in het teken staat van de gedeelde ambitie ‘om in een snel evoluerende markt klanten blijvend meerwaarde te bieden’.

"Vanaf het begin droomde ik van een internationaal verhaal met Nightingale. De integratie in de Oval-structuur is voor ons een logische en perfecte match," zegt Stijn Nachtergaele, oprichter van Nightingale, in het bericht. "In een constant veranderende markt geeft een sterke groepsstructuur ons de kans om expertise te bundelen en klanten nog beter te ondersteunen met een uitgebreid aanbod aan services."

Jeroen Rigole, Managing Director Oval België: “Met deze overname worden de verdere fundamenten gelegd voor een toekomst waarin creativiteit, strategisch inzicht en bijzondere merkervaringen centraal staan. Klanten van Nightingale en Oval kunnen direct profiteren van deze integratie, met toegang tot bredere expertise, nieuw talent ​ en internationale mogelijkheden.”