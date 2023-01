Belgisch merk label LN Knits schrapt wholesale om eindprijzen schappelijk te houden

Belgisch merk LN Knits uit Brasschaat stopt voorlopig met de verkoop van het merk via multimerkenboetieks. Een combinatie van factoren zorgt ervoor dat het besluit ‘met pijn in het hart’ is genomen, zo blijkt uit een persbericht.

“Het waren boeiende en uitdagende jaren met de (na)sleep van corona, de onzekerheden die gepaard gingen met de oorlog, de huidige energiecrisis en de inflatie” zo schrijft oprichter Ellen Kegels. “We hielden te allen tijde dapper ons hoofd boven water, dankzij sterke en vernieuwende collecties, leuke campagnes, open showroomdagen én het zo goed als permanent beschikbaar zijn voor onze klanten. Waar we helaas moeilijk tegen bestand zijn, zijn de stijgende (eerlijke) aankooprijzen van onze fairtradeleveranciers in Peru en de koers van de dollar, gecombineerd met de stijging van zowat al onze productiekosten. Daarom moeten we met pijn in het hart de samenwerking met verdelers, voorlopig stopzetten.” Kegels bedankt in het bericht de vaste multimerkenboetieks waarmee het merk heeft samengewerk. "We willen onze eindprijzen schappelijk houden, dat kan enkel door een (tussen)partij te schrappen."

Het merk zal voortaan de collecties exclusief online verkopen en in de showroom in Brasschaat. “Onze onlineverkoop is al jaren in stijgende lijn en we zien hier nog enorm veel potentieel in, ook in het buitenland. Daarnaast organiseren we iedere zes à acht weken private shoppingdagen in onze showroom [...] voor mensen die graag hun stuk eerst passen.

Naast het stopzetten van de samenwerking met multimerkenboetieks kondigt het merk daarnaast aan ‘af te stappen van ouderwetse, vastgeroeste tijdslijnen in de mode-industrie’. Het merk bedoelt hiermee dat het de items verkoopt in het seizoen waarin we ons bevinden. Winteritems in de winter en zomerse artikelen in de zomer. Daarnaast is er geen solden meer in januari en komen er meer basismodellen in de collectie en worden deze niet in prijs verlaagd.