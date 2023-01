Belgisch merk Nathalie Vleeschouwer breidt uit met schoenen en zonnebrillen

Het merk Nathalie Vleeschouwer voegt schoenen en zonnebrillen toe aan het assortiment, zo blijkt uit een persbericht. Hiermee maakt het merk de switch naar een lifestylemerk en biedt het een ‘full look’.

De zonnebrillen zijn gemaakt in samenwerking met het bedrijf Yuma Labs. Het gaat om één model zonnebril die verkrijgbaar is in drie verschillende kleuren. De bril gaat over de toonbank voor 139 euro. De schoenenlijn bestaat uit meerdere modellen in diverse kleuren. De slippers zijn verkrijgbaar voor 149 euro.

Damesmodemerk Nathalie Vleeschouwer heeft zes eigen winkels in België en is daarnaast verkrijgbaar bij 150 internationale multibrand retailers.